Chiaiano, ferito dopo una partita di calcetto: 26 enne trasportato al Cardarelli

CHIAIANO Questa notte, all’1.50 circa, i carabinieri della PMZ della Compagnia Vomero sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli per una persona ferita. Si tratta di S.D.D., 26 anni, ferito verosimilmente con oggetto da punta o taglio nella regione sacrale centrale e al fianco destro. E’ stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare, il 25enne sarebbe stato ferito in Via Gaetano Quagliariello (zona Chiaiano, nei pressi del Monaldi) al termine di una partita di calcetto, mezz’ora dopo la mezzanotte. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica.