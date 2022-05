37 Visite

Tutto pronto per “Mugnano Pedala”, l’iniziativa per la pace che si terrà domenica mattina. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è organizzata dall’associazione Oltre e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo. La partenza è prevista per le 09 e 30 da villa San Lorenzo, che è anche il punto di arrivo. “Domenica sarà una giornata di aggregazione e divertimento – sottolinea il presidente dell’associazione Oltre Giuseppe Sicuranza – Chi non è già in possesso di una bicicletta può noleggiarla prima della partenza fino ad esaurimento scorte”. Dopo la pedalata, che attraverserà tutto il centro cittadino, saranno consegnati gadget e premi. “Questa iniziativa – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – oltre a voler porre l’attenzione sulla pace, è anche un ottimo modo per sensibilizzare i cittadini sia al rispetto per l’ambiente che ci circonda sia allo sport. Mi aspetto la partecipazione di tanti cittadini per pedalare insieme tra le strade della nostra città”.













