Marano, via Nicolosi e via Di Somma: oggi al via i lavori attesi da due anni

105 Visite

Via Nicolosi, via Di Somma e parte di via Marano-Pianura, iniziano oggi gli agognati lavori per il rifacimento del manto stradale. L’atteso intervento, sollecitato da oltre due anni dai residenti, era stato comunicato nei giorni scorsi. Via Nicolosi è ad oggi è la più sgangherata del territorio. Una situazione disastrosa più volte segnalata dal nostro giornale, che anche stamane ha sollecitato gli stessi organi. I lavori si concluderanno a fine settimana. Si prevede qualche disagio legato al traffico nella zona compresa tra via Vallesana e le arterie limitrofe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS