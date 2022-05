Caserta, cittadino tedesco aveva con sé 40 chili di hashish: arrestato

43 Visite

A Caserta la polizia ha arrestato un cittadino tedesco di 26 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, in quanto coinvolto in un’attività riconducibile al reato transnazionale di produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti. In particolare gli viene contestata la detenzione di 40 chili di hashish.

La vicenda

Gli agenti lo hanno individuato in una struttura ricettiva nel comune di Pastorano, dove si trovava in compagnia di un congiunto col quale era arrivato in Italia a bordo di un furgone, forse per sottrarsi alle ricerche delle autorità tedesche.













