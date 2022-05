Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea “Infinito Alluminio”. Nominata la giuria della IX edizione

129 Visite

Prosegue spedita la IX edizione del Premio COMEL: mentre arrivano numerose le iscrizioni al bando che sarà aperto fino al 21 giugno, è stata nominata la giuria di Infinito Alluminio.

Una giuria di altissimo profilo che, come è ormai tradizione, sarà presieduta da Giorgio Agnisola, critico d’arte e scrittore, docente di arte sacra presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad affiancarlo nella selezione dei 13 finalisti di quest’anno: Giulia Palma, Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma; Marilena Vita, artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte; Michelangelo Giovinale, docente di storia dell’arte, curatore freelance, critico d’arte; Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della CO.ME.L. azienda promotrice e unico sostenitore del Premio.

Una giuria che ben rappresenta il fior fiore della critica e curatela italiana, diverse generazioni a confronto con esperienze differenti alle spalle per valutare al meglio le centinaia di iscrizioni provenienti da tutto il continente europeo e selezionare solo le 13 opere che meglio hanno declinato il tema di quest’anno attraverso la lavorazione dell’alluminio e che saranno esposte in autunno allo Spazio COMEL di Latina.

Per il tema di quest’anno, Infinito Alluminio, ci si è soffermati sulla capacità dell’alluminio di essere totalmente riciclato infinite volte senza mai perdere le sue caratteristiche, dunque questo metallo ha la possibilità di vivere esistenze diverse, infiniti nuovi inizi, aprirsi a sempre nuove possibilità.

L’iscrizione al bando è gratuita, possono partecipare tutti gli artisti maggiorenni che vivono e lavorano nei paesi del continente europeo, presentando un’opera che vede l’alluminio come unico o principale elemento. Per il vincitore in palio c’è un premio in denaro di 3500 euro e la possibilità di essere protagonista di una personale presso lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina, con relativo catalogo dedicato.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno 2022.













