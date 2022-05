Marano, amministrative 2023. Lista Visconti: “Quanta ipocrisia da Potere al Popolo e dal Pd. Politica zero”

135 Visite

A quanto pare la nuova stagione politica a Marano parte all’insegna dell’ipocrisia.

All’approssimarsi delle elezioni amministrative si sta scatenando una gara fra le formazioni politiche del territorio a presentarsi agli occhi dei cittadini come portatrici di valori di moralità, trasparenza, rinnovamento e capacità di gestire e risolvere al meglio i grandi ed annosi problemi che attanagliano la nostra città. Peccato che tutti sono bravi a vedere la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei propri occhi. Leggiamo con sorpresa e disappunto che il PD propone soluzioni per il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati

alla camorra, dopo avere fatto attivamente parte dell’Amministrazione Visconti gestendo direttamente proprio tali beni, e Potere al Popolo, nella nota pubblicata sul suo giornale, critica aspramente questa iniziativa accusando il PD di avere fatto parte dell’Amministrazione Visconti “…una delle peggiori amministrazioni che Marano ricordi…”.

Noi consiglieri della Lista Visconti vorremmo ricordare agli amici di Potere al Popolo che il loro principale esponente politico, tale Mauro Bertini, eletto nelle loro fila nelle ultime elezioni amministrative, era fino a poco fa agli arresti domiciliari per essere stato colluso con esponenti della criminalità organizzata gestendo e favorendo direttamente gli interessi economici degli imprenditori e delle famiglie legati alla camorra durante le

amministrazioni da lui presiedute in qualità di sindaco.

Lo stesso dicasi per le recenti amministrazioni gestite dal centrodestra, anch’esse sciolte con le medesime accuse. Noi della Lista Visconti non rinneghiamo nulla di quanto fatto durante questi anni, convinti di avere sempre operato con onestà e trasparenza nell’interesse dei cittadini e della comunità maranese, e ribadiamo la totale

estraneità dei nostri rappresentanti nella amministrazione Visconti a qualsiasi ipotesi di collusione o favoreggiamento di interessi illeciti.

Auspichiamo che il confronto politico si svolga finalmente in maniera leale e fattiva sulle tematiche e i problemi che da anni affliggono la nostra comunità, discutendo e confrontandosi su proposte concrete che possano portare la nostra città fuori dalla condizione di disastro e abbandono che oggi siamo costretti a subire.

Nota a firma della Lista Visconti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS