Reddito cittadinanza, che flop per il lavoro: solo il 20 per cento dei beneficiari ha ora un’occupazione

Il Reddito di cittadinanza continua a dimostrarsi l’eterno flop. In tre anni, finora è costato allo Stato 27,3 miliardi di euro, producendo costantemente meno del 20% di non occupati rispetto al totale dei percettori. Cifre fallimentari, puntualmente certificate da una serie di report di settore e non ultimo dalla stessa Agenzia nazionale Politiche attive del lavoro (Anpal) nel suo ultimo rapporto. Dati aggiornati al 31 dicembre del 2021 e che parlano di 1.055.623 beneficiari di sussidio e tra questi soltanto il 20 per cento (212.000) ha un rapporto di lavoro attivo alla data di osservazione. Strano ma vero, sono gli stranieri (e i non comunitari in particolare) che rappresentano una quota di occupati particolarmente elevata, anche in ragione di una maggior concentrazione nelle aree del nord Italia. Inoltre, la percentuale di occupati risulta più elevata nelle età centrali della popolazione e fra gli uomini, che registrano valori di 10 punti percentuali in più rispetto alla componente femminile. In altri termini, l’80% non trova lavoro con i navigator, rimanendo disoccupato.













