Napoli, Centro storico: somministra alcolici a minori. Esercizio commerciale chiuso per 15 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di vendita di alimenti e bevande nei confronti di un supermarket in via Calata Trinità Maggiore.

In particolare, lo scorso 19 marzo gli agenti della Polizia Locale hanno denunciato l’addetta dell’esercizio commerciale per aver venduto bevande alcoliche a tre ragazze tra i 13 e i 15 anni; nonostante le giovani avventrici avessero dichiarato di essere minorenni, la donna aveva ugualmente venduto le bevande alcoliche raccomandando, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, di non rivelare dove le avessero acquistate.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.