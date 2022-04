Svaligiato negozio di detersivi a Secondigliano nella notte. Borrelli (Europa Verde): “Ladri inarrestabili, nessuno è più al sicuro”

135 Visite

“L’altra notte un ladro si è intrufolato all’interno di un negozio di detersivi a Secondigliano rubando tutti i soldi all’interno della cassa. Un danno importante per i gestori che hanno subito addirittura il terzo furto in meno di un anno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza non lasciano spazio all’immaginazione, ma che siano un elemento importante per individuare e arrestare quanto prima questo lestofante. I ladri sono irrefrenabili e queste azioni dimostrano che ormai nessuno più è al sicuro, si ruba ovunque e per qualsiasi cifra. Sono mesi che Europa Verde denuncia la deriva criminale che sta attraversando tutta la Regione e ancora una volta chiediamo che ci siano interventi decisi per il contrasto alla criminalità. Presidiare il territorio con gli uomini e le donne delle forze dell’ordine è fondamentale per stroncare questi fenomeni sul nascere. Ladri e baby gang stanno prendendo il sopravvento nel nostro territorio con danni importanti a tutta la comunità. Quando qualcuno organizza cortei e petizioni a fare di questi criminali dovrebbe riflettere e ricordare tutte le vittime che questi violenti hanno lasciato dietro di se. I napoletani sono stanchi di subire e chiedono risposte rapide e risolutive”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrello, Consigliere Regionale di Europa Verde.













