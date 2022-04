Caserta, traffico di droga: 38 arresti

182 Visite

Gestivano il traffico di stupefacenti nei comuni della Valle di Suessola, in provincia di Caserta. I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 38 persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. L’ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere per 31 indagati, gli arresti domiciliari per 6 e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.













