Marano, elezioni amministrative. Fratelli d’Italia: “Non abbiamo individuato alcun candidato sindaco, false le ricostruzioni del giornale vicino alla sinistra locale”

La locale sezione di Fratelli d’Italia chiarisce, per l’ennesima volta, di non aver individuato alcun candidato sindaco e di essere al lavoro per individuare una figura di discontinuità e allo stesso di tempo di condivisione all’interno del perimetro del centrodestra. Le notizie riguardanti ipotetici candidati alla carica di primo cittadino sono, allo stato, da ritenersi destituite di fondamento. Qualsiasi ragionamento è al momento prematuro, anche alla luce dell’ultima riunione che ha visto partecipare anche i vertici cittadini della Lega. Ribadiamo che il nostro partito, ad oggi primo nei sondaggi a livello nazionale, non si farà in alcun modo destabilizzare da notizie rilanciate da organi di stampa palesemente contigui a sigle dell’estrema sinistra cittadina.

Nota stampa Emilio Martino, Fratelli d’Italia.













