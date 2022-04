Pillole di storia locale. Il castello di Cuculi, nei pressi di Villaricca

246 Visite

Il castello (abitato fortificato) di Cuculi, nei pressi di Villaricca. La fortezza di Cuculi (Cuculum) si trovava sulla strada che da Lago Patria proseguiva sul confine del Ducato di Napoli. Non essendovi traccia, neanche nei libri antichi, la collocazione geografica nel comune di Villaricca è meramente convenzionale. L’antica Panicocoli, divenuta Villaricca solo nel 1871, viene ritenuta dagli storici il luogo più probabile, in quanto senza alcun dubbio, non facente parte delle concessioni date al normanno Rainulfo Drengot, legate alla fondazione di Aversa del 1030. Unica menzione un documento del 1066, ove risulta assegnata ad un certo Danelbaldus, comes de Cucolo (1).

Quel che è certo che nel 1134, differentemente dalle scelte fatte dal Ducato di Napoli e dalla Contea di Aversa, si schierò da subito con il Re di Sicilia Ruggero II, intenzionato ad unire il meridione d’Italia sotto il suo dominio. Cucoli divenne la base militare, per le incursioni contro il Ducato di Napoli e il Principato longobardo di Capua (2).

Il castello fu distrutto dai pisani, chiamati in soccorso dal Duca di Napoli Sergio e dal Principe di Capua Roberto , terrorizzati dalle minacce del re di Sicilia. Le milizie della

Repubblica marinara di Pisa, approfittando del momentaneo ritorno a Palermo di Ruggero II, devastarono il castello dalle fondamenta. Al suo ritorno, nel 1135, il Re di Sicilia diede ordine che si riedificasse ancor più sicuro di prima (3). La resa di Napoli del 1140 fece perdere a Cuculi il suo ruolo strategico e questo ne decretò la sua fine.

Dott. Arturo D’Alterio

Note:

(1) Monumenta ad Neapoltani Ducatus, Bartolomeo Capasso.

(2) Somma della Storia di Sicilia, Niccolò Palmieri.

(3) Dè fatti di Ruggiero Re di Sicilia, Alessandro abate di Telese.













