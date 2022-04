Videosorveglianza e mancati fondi per Caivano, Frattamaggiore e Frattaminore. L’associazione Caponnetto esprime indignazione

143 Visite

Il parco Verde di Caivano è considerato, dalle forza dell’ordine, una piazza di spaccio tra le

più grandi e pericolose d’Italia. Un luogo dove si consumano crimini di ogni genere, dal

traffico di stupefacenti al traffico di rifiuti, come sta denunciando, ormai da diversi anni il

parroco di quel rione, Don Patriciello. Un luogo dove nessuno è al sicuro e dove è stato

reiteratamente minacciato lo stesso Parroco, al verosimile scopo di impedirgli di

continuare a denunciare e lottare contro le diffuse illegalità che si consumano

quotidianamente in quel luogo.

Fiumi di parole di solidarietà sono state versate da parte delle varie autorità al Parroco

minacciato, ma quando dalle parole si è dovuti passare ai fatti, il nulla.

L’Associazione contro le illegalità e le mafie “A. Caponnetto” esprime pertanto la propria

profonda indignazione in ordine alla mancata erogazione ai comuni di Caivano,

Frattamaggiore e Frattaminore delle risorse per provvedere a dotare i territori di

competenza di impianti di videosorveglianza. La risposta del Ministero dell’Interno di non

aver disposto i fondi, a causa di problemi burocratici, come riportato dalla stampa,

rappresenta una inaccettabile ed assurda contraddizione che auspichiamo venga

chiarita, e risolta, dai competenti organi in tempi estremamente stretti.

Davanti alle emergenze, da sempre, si pongono in essere deroghe che consentono, in

tempi estremamente brevi, di far fronte alle problematiche riscontrate. E pare palese che

la situazione dell’area tra Caivano, Frattamaggiore e Frattaminore costituisca una vera e

propria emergenza. Non intervenire sarebbe un indiretto lasciare libero il campo alle mafie

che riteniamo lo Stato non possa e non debba permettersi.

Il Gruppo Campano La Segretaria Nazionale

Simona RICOTTI













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS