Scampia e Piscinola, arresti e denunce

Scampia: arrestato uno spacciatore.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un’auto che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 9 bustine contenenti 11 grammi circa di marijuana, 7 involucri con circa 9 grammi di hashish e 10 euro.

A.B., 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Porta Capuana: aggredisce e rapina un passante. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Porta Capuana sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato che, poco distante, c’erano due persone in lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato due uomini e, con il supporto di altre pattuglie, li hanno riportati alla calma notando che uno di essi era ferito all’arcata sopraccigliare. Quest’ultimo ha raccontato agli operatori di essere stato aggredito e ferito dall’altro, che la sera precedente, con la minaccia di un coltello, lo aveva rapinato nella stessa piazza del telefono cellulare e del portafogli.

L’aggressore, un 23enne algerino con precedenti di polizia, è stato denunciato per rapina aggravata e lesioni personali. Il coltello utilizzato è stato sequestrato.

Piscinola: sorpreso a bordo di un’auto rubata. Denunciato.

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ruggiero Moscati poiché era stata segnalata, dal personale di una società di antifurto satellitare, la presenza di un’auto rubata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’auto segnalata il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

L’uomo, un 18enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Napoli, 11 aprile 2022

—————————–

Via Arenaccia: fugge all’alt. Arrestato.

Sabato sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Piazzolla hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si è data alla fuga nonostante le fosse stato intimato l’alt.

I poliziotti hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni del veicolo e del fuggitivo che è stato intercettato in via Arenaccia da una volante del Commissariato Vicaria-Mercato; lì il motociclista, nel proseguire la sua marcia contromano, ha tentato di investire gli operatori fino a quando, con non poche difficoltà, è stato raggiunto e bloccato nonché trovato in possesso di 5 bustine contenenti 7 grammi circa di marijuana, 2 stecche di hashish del peso di circa 5 grammi e 271,50 euro.

A.A., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti; infine, gli sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, per non essersi fermato all’alt, circolazione contromano e patente non idonea alla guida del motociclo.













