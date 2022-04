Grumo Nevano: Controlli Carabinieri Forestali con la Lipu. 61enne denunciato

109 Visite

A Grumo Nevano i militari della stazione carabinieri forestale di Napoli hanno denunciato un 61enne del posto per detenzione illecita di numerosi uccelli senza alcuna autorizzazione e tracciabilità e maltrattamento.

I militari, insieme al personale della Lipu di Napoli, hanno trovato l’uomo in un immobile accanto al suo domicilio. Nello stabile 32 esemplari di cardellini privi di anello che il 61enne deteneva senza essere autorizzato come allevatore.

Tra gli esemplari ritrovati 4 cardellini erano in evidente stato di maltrattamento. Gli uccelli avevano legato al corpo con un filo di nylon dei ganci. Stratagemma spesso utilizzato per impiegare gli animali come mezzo di richiamo.

I militari hanno trasportato i cardellini con l’aiuto dei volontari dell’associazione Lipu all’ospedale veterinario del Frullone – Napoli.













