Arzano, furbetti del cartellino: in primo grado condanne per 3 vigili

Furbetti del cartellino, condannata la vice comandante della Polizia municipale A. E. e due agenti. È di queste ore la notizia che scuote ulteriormente la vita pubblica del Comune di Arzano, per le condanne a carico di vigili e ufficiali: 2 anni e 10 mesi per la vice comandante e 1 anno e due mesi per il capitano D. B. e l’agente (autista) L.M., tutti accusati di truffa pluriaggravata in concorso, falso ideologico e per la E. anche il reato di peculato. È questa la batosta giudiziaria comminata dai giudici di primo grado dopo un lungo processo e le indagini portate avanti dai carabinieri della locale tenenza. Tre mesi di osservazioni, micropsie piazzate nelle stanze e sopra il badge marcatempo, e l’utilizzo di un satellitare installato sotto l’auto del vigile-autista della comandante: permisero ai carabinieri della locale tenenza di Arzano, su delega della Procura di Napoli Nord, di accertare una serie di false attestazioni in servizio. Prove ritenute talmente schiaccianti, da veder accogliere prima la richiesta di rinvio a giudizio proposta dal GUP e successivamente l’apertura del processo. Gli agenti, quindi, passano da imputati a condannati e per loro si spalancano le porte della legge Brunetta che obbliga i comuni all’applicazione della massima sanzione prevista in questi casi, ovvero il licenziamento dopo la sospensione senza stipendio. Erano stati destinatari di ordinanza cautelare di allontanamento dal servizio in quanto, secondo le accuse della Procura i tre, tra cui l’alto graduato, erano ritenuti colpevoli di aver utilizzato impropriamente i badge in dotazione.

Luigi Vanacore













