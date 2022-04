Napoli, gruppo Pd: Solidarietà all’assessore Marciani

81 Visite

Il Gruppo del Partito Democratico esprime piena solidarietà all’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani che, nella giornata di ieri è stata aggredita nel centro giovanile in via Ventaglieri. «Massima solidarietà per Chiara Marciani – ha dichiarato il Capogruppo del Pd Acampora Gennaro a nome del gruppo Consiliare e di tutti i Consiglieri del PD nelle Municipalità – un gesto assurdo e violento che va sicuramente condannato.

Insieme a Chiara Marciani continueremo a svolgere una azione di controllo ed indirizzo per un miglior funzionamento dell’attività pubblica. Per noi i centri giovanili dovranno essere luoghi di inclusione e aggregazione che coinvolgono i ragazzi dei nostri quartieri.













