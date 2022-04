Impianti idrici Marano, arriva anche la conferma della Regione: 4 milioni (non 2) a disposizione del Comune. Di Fenza: “E’ un vecchio finanziamento fondi Piu Europa”

266 Visite

Nella giornata odierna l’Ufficio Governo del Territorio della Regione Campania ha autorizzato il Comune di Marano di Napoli ad utilizzare € 3.937.351,44 per interventi di ripristino funzionale degli impianti di sollevamento idrico comunale e della rete di distribuzione. Tra i lavori finanziati, su indicazione degli uffici regionali, sono presenti interventi prioritari volti al rifacimento dell’impianto idrico di distribuzione dell’acqua potabile su un’ampia porzione del territorio urbano e la rifunzionalizzazione del sistema di sollevamento. Una notizia fantastica che ho il piacere di comunicare in anteprima alla nostra cittadinanza. Lo afferma in una nota il consigliere regionale dei Moderati in Campania Pasquale Di Fenza. “Si tratta di un finanziamento destinato all’ente nell’ambito del Programma ex-PIU Europa. Dopo l’incontro organizzato dal sottoscritto con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e i Commissari straordinari di Marano, arrivano i primi traguardi. A seguito del lavoro certosino degli uffici regionali è stata riscontrata la persistenza di circa 4 milioni di euro che saranno trasferiti presto nelle casse comunali. E’ un risultato straordinario, che raggiungiamo grazie all’interessamento del Presidente De Luca a cui ho più volte chiesto di aiutare la comunità maranese afflitta da gravi problemi e a quanto pare le risposte non sono tardate ad arrivare. Stiamo cercando di porre rimedio – prosegue Di Fenza – ai danni amministrativi prodotti dagli amministratori che si sono avvicendati nel corso del tempo alla guida del Comune, i quali sono stati incapaci di dare risposte alle esigenze dei territori. Stiamo gettando le basi per assicurare un futuro migliore alla nostra città, ci vorrà del tempo, ci vorrà tanto lavoro, ci vorranno tanti fondi extra comunali, tanto impegno ma siamo certi che la politica del fare, quella a cui ci ispiriamo sarà il motore per la ripartenza. Ho già comunicato ai commissari la notizia, ora è il momento di cambiare registro. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS