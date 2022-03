SAN MARCELLINO, LOTTA AL MATTONE SELVAGGIO: LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UNA STRUTTURA DI CIRCA 200 MQ

21 Visite

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal

Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che ha in maniera decisa posto in essere il pugno duro nella lotta al “ MATTONE SELVAGGIO “. Avviate una serie di attività finalizzate a reprimere i reati in materia di Edilizia ed intensificati i controlli dei cantieri edili, dopo i numerosi sequestri eseguiti nelle ultime due settimane e la denuncia per furto di griglie a carico di un cittadino, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno accertato che in una località ubicata al centro cittadino del comune vi era la presenza di una struttura realizzata a seguito di rilascio autorizzazioni. Dagli accertamenti di rito ed ispezione del cantiere e dei luoghi, dall’approfondimento della documentazione è emerso che una struttura di circa 200 mq attaccata al cespite costruito con permesso di costruire è stata realizzata senza alcun titolo, pertanto è risultata

essere priva dei necessari requisiti previsti dal DPR 380/2001. Stante la totale assenza delle autorizzazioni necessarie a poter realizzare tale tipo di struttura, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria del manufatto abusivo. Il titolare è stato denunciato all’autorità Giudiziaria.













