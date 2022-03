PALLANUOTO FEMMINILE SERIE A2, LA NAPOLI NUOTO IN CASA DELLE LAZIALI DEL F&D H2O

76 Visite

Quinta uscita stagionale per la Napoli Nuoto che sarà impegnata questa domenica (ore 16) presso la piscina comunale di Latina contro la F&D H2O. “Sappiamo che non sarà una partita facile contro una squadra ben allenata ed organizzata – ha dichiarato il coach azzurro Barbara Damiani -. Le ragazze si sono allenate bene cercando di curare in particolare aspetti del gioco che ancora non ci vedono al meglio. La sosta forzata non è sempre positiva perché ci fa perdere la continuità e l’abitudine alla partita”. Le flegree sono reduci da quattro vittorie consecutive nelle prime quattro uscite stagionali e affrontano una squadra ostica che in casa ha vinto contro il Lazio Nuoto e ha perso di misura contro la Vis Nova Roma. “Noi cerchiamo sempre di rimanere con i piedi per terra – ha continuato il tecnico della Napoli Nuoto -. Il campionato è ancora lungo ed ogni partita rappresenta un ostacolo da superare che affrontiamo volta per volta”. In evidenza, finora, tra le azzurre la De Magistris spesse volte determinante. “Anna è sempre stata una giocatrice che si è contraddistinta per talento e grinta – ha concluso Barbara Damiani – e, questo, rappresenta per la nostra squadra un valore aggiunto”.













