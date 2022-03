Saiello: “Leonardo, sito di Giugliano sia di supporto al nascente polo del Fusaro”

164 Visite

Il presidente della Commissione regionale Industria 4.0 incontra il sindaco e i lavoratori: “Va evitata la chiusura di uno stabilimento storico”

“Dismettere lo storico stabilimento Leonardo di Giugliano rappresenterebbe un duro colpo per un’area industriale da anni alle prese con un drammatico fenomeno di desertificazione che sta facendo registrare ricadute non solo sull’occupazione, ma anche sul territorio stesso. Coi rappresentanti dei lavoratori, il sindaco di Giugliano e gli esponenti politici locali, che ho voluto incontrare in queste ore, vogliamo avviare un’interlocuzione con i vertici di Leonardo, per individuare soluzioni affinché, oltre a salvaguardare i livelli occupazionali, non vada disperso un sito tra i primi in Italia per produzione di componentistica microelettronica”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello, a margine di un incontro con il sindaco di Giugliano Pirozzi e i consiglieri comunali M5S del Comune di Giugliano.

“Salutiamo con favore – sottolinea Saiello – il progetto di un polo logistico di eccellenza al Fusaro per la produzione di radar che, negli annunci del management di Leonardo, andrebbe ad assorbire ogni singolo lavoratore attualmente in servizio a Giugliano. Al contempo chiediamo di ragionare sulla possibilità di lasciare a Giugliano la produzione di schede di microelettronica. Nei prossimi giorni, con la collega e vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, insieme alla quale stiamo seguendo la vicenda, incontreremo i vertici dell’azienda. Investire nel settore impresa non può coincidere con l’impoverimento di un territorio. Per questo dobbiamo scongiurare ogni tipo di chiusura, operando piuttosto per implementare e valorizzare i siti produttivi e le lavorazioni che da anni rappresentano un valore aggiunto per la Campania”.













