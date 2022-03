Bacoli, Della Ragione: nuove diffida ai commercianti che non pagano la Tari dal 2018

Stiamo inviando nuove diffide di chiusura per supermercati, ristoranti, bar ed agriturismi di Bacoli che non pagano la Tari dal 2018. Devono alla comunità oltre 100.000 €. Con tasse con versate da 4 anni. Basta. Dobbiamo continuare a voltare pagina. E sia chiaro: siamo sempre pronti ad aiutare chi ha difficoltà. Ma in questi casi neanche i rateizzi proposti sono stati rispettati. Non è accettabile. Così come non è pensabile che la nostra città sia stata ridotta al dissesto per decine di milioni di euro. A causa di tasse non pagate da imprenditori che continuano a credere che il Comune sia l’ultima ruota del carro. “Tanto non accade niente”. Un mantra durato a lungo. Un modus agendi intollerabile. Imprenditori che mortificano invece i tanti imprenditori e commercianti della nostra città che invece i tributi li pagano. Insieme, metteremo fine a questo cattivo costume. Un passo alla volta.