MARANO, CRISI IDRICA: LA DITTA ATTIVA LA PRIMA POMPA, POI SOSPENDE IL LAVORO PER MANCANZA DI MATERIALI. DOMATTINA LA RIPRESA DELL’INTERVENTO

Marano, crisi idrica: la ditta incaricata dal Comune, ubicata a Volla, ha attivato la prima pompa, poi, intorno alle 15 e 30, ha sospeso il lavoro per mancanza di materiali. Domattina l’attivazione delle altre due pompe e tutto dovrebbe andare a regime entro il primo pomeriggio. Ci aspettavamo un intervento non stop e invece alle 15,40 hanno alzato bandiera bianca. Abbiamo provato, come giornalisti, a sollecitare la ditta, ma non c’è stato nulla da fare. C’era anche un tecnico comunale, ma ci ha spiegato che non poteva far nulla. Il Comune di Marano, ancora una volta, dimostra tutta la sua insipienza.













