Ospedale Cardarelli: una donna denunciata per danneggiamento

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, una donna in evidente stato di agitazione per la perdita del marito, benché priva di tampone, aveva preteso di entrare all’interno del nosocomio e, di fronte al rifiuto dei sanitari, aveva danneggiato il pannello della porta di ingresso del triage del pronto soccorso.

La donna, una 47enne napoletana, è stata denunciata per danneggiamento aggravato.













