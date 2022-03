Quarto-Marano, ripulita via Cupa Orlando

147 Visite

Ultimati i lavori di pulizia di via Cupa Orlando, l’antichissima arteria (di origine romana) a ridosso tra i comuni di Quarto e Marano. L’intervento è stato ultimato dal Comune di Quarto, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti. Via Cupa Orlando, la strada degli antichi mercanti che dal Giuglianese si recavano al porto di Pozzuoli, è oggetto di continui sversamenti. Già in passato la strada era stata ripulita dall’ente flegreo. Anche via Pendine-Casalanno, a pochi passi da Cupa Orlando, è quotidianamente presa di mira dagli incivili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS