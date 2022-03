Porta Capuana: ruba quadri in una chiesa. Arrestato

176 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Enrico De Nicola presso la chiesa di Santa Caterina a Formiello per la segnalazione di una persona che stava asportando alcuni quadri.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di due dipinti.

S.B., 27enne della Libia con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre i quadri sono stati restituiti al custode.













