Giugliano, Ferraro presenta il match di domani con il Muravera

173 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani contro il Muravera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Domenica scorsa abbiamo fatto una buona gara. Vincere aiuta sempre a lavorare meglio. La squadra sta bene, ha entusiasmo, si è allenata con voglia e determinazione. Stiamo cercando di ripulire un po’ le gambe da un periodo fitto di impegni. Tutti siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo e di ciò per cui stiamo lottando. Siamo a marzo, entriamo nella fase cruciale della stagione. Serve equilibrio e pazienza, sappiamo che adesso ogni punto ha un grande valore. Il girone di ritorno è un campionato a parte”.

L’allenatore ha poi continuato: “Noi stiamo correndo da inizio stagione, dietro anche. Sia la Nuova Florida che la Torres stanno disputando un torneo importante. Il Girone G è molto complesso, tecnico, non ci sono partite facili. Pensiamo al nostro percorso e restiamo concentrati partita per partita. Domani ci attende una gara complicata, contro una squadra forte che viene da un successo importante. Dispongono di singoli forti, in più come dico sempre le trasferte in Sardegna sono molto dispendiose. Noi siamo pronti, faremo un’ottima partita”.

Infirme ha concluso: “Non ci sarà Scaringella che sta recuperando da un problema muscolare, e mancherà anche Emmanouil”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS