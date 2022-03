Giugliano, ordinato lo sgombero del palazzo pericolante in via Mattia Coppola. Il sindaco Pirozzi: “Impegno mantenuto”

70 Visite

La presenza di numerosi occupanti abusivi non consentiva l’inizio dei lavori di

messa in sicurezza necessari per restituire poi la strada alla viabilità cittadina

Giugliano, 1 marzo 2022 – Quindici giorni per sgomberare l’immobile pericolante al

civico 23 di via Mattia Coppola, meglio nota ai residenti come “Vico ‘e Miciano”.

Questo è quanto stabilito dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi che nella mattinata

odierna ha firmato un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente.

L'immobile ad angolo con Vico Pinto era già stato sgomberato una prima volta e,

subito dopo, occupato abusivamente. Da allora si sono moltiplicate le segnalazioni

da parte dei residenti della zona che denunciavano la presenza di persone dedite

ad uso di sostanze stupefacenti, deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere e

continue risse tra gli occupanti. Inoltre lo stato di degrado manutentivo dell'immobile

mette a serio rischio l'incolumità di chi lo occupa e dei passanti.

La presenza degli occupanti abusivi impedisce l’inizio dei lavori di messa in

sicurezza dell’edificio, necessari per restituire la preziosa arteria alla viabilità

cittadina. A ribadirlo lo stesso primo cittadino: “Abbiamo mantenuto l’impegno con

la città ed in particolare con quei residenti che da troppi anni vivono una condizione

di disagio. Riaprire il cosiddetto Vico ‘e Miciano non vuol dire solo agevolare il

traffico veicolare, ma è soprattutto restituire sicurezza e legalità a tanti nostri

concittadini”.

L’ordinanza è notificata dagli agenti della Polizia Municipale a tutti gli occupanti, che

dovranno perciò lasciare l’edificio entro 15 giorni trascorsi i quali si provvederà allo

sgombero forzato con il supporto delle Forze dell’Ordine e l’ausilio dei Servizi

Sociali.













