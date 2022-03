Marano, bonus spesa natalizi? Chiamiamo Chi l’ha visto. 400 famiglie attendono

CHE FINE HANNO FATTO?

Siamo, praticamente, arrivati a marzo e a #marano ancora aspettiamo i buoni spesa che dovevano essere erogati prima del periodo natalizio. Quando a dicembre prospettammo che questi buoni sarebbero diventati il “bonus pasquale” qualcuno ci aveva dato del “pessimisti”.

Nelle scorse settimane era stata pubblicata una graduatoria provvisoria mentre di quella definitiva non si ha ancora traccia: parliamo difondi stanziati a novembre per le famiglie in difficoltà che ancora devono essere erogati. Le famiglie, intanto, ci scrivono, chiedono informazioni e sostegno, perché la vita va avanti, i costi dei beni di prima necessità sono anche aumentati e la crisi è sempre più galoppante…ma alle nostre istituzioni sembra interessare poco o nulla.

Provare a contattare gli uffici competenti è impresa pressoché impossibile così come essere ricevuti dai Commissari che non si degnano neanche di rispondere alle PECche in quanto forza politica abbiamo più e più volte inviato per poter aprire un dialogo costruttivo per il bene della città.