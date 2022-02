Arzano. AL VIA I LAVORI ALLA SCUOLA DI PIAZZA DEI MARTIRI

74 Visite

Al via i lavori alla scuola di Piazza dei Martiri. Ad annunciarlo gli esponenti della maggioranza Aruta. Lunedì 28 febbraio partiranno i lavori di rifacimento della palestra della scuola De Filippo Vico al entro in questioni di mille polemiche. A 17 mesi dalla firma della convenzione, l’amministrazione ha finalizzato finalmente l’iter completo. 117 mila euro previsti per i lavori della palestra, dove grazie alla concessione del dipartimento sport e salute, non sarà necessario restituire il ribasso. “Un ulteriore buona notizia perchè tale somma sarà destinata al rifacimento anche del tetto della stessa scuola” – fanno sapere gli esponenti del M5S-. “Un grazie di cuore agli addetti ai lavori e sopratutto al già Ministro dello Sport Spadafora Vincenzo per l’enorme impegno profuso e l’attenzione verso la nostra città. Lo merita Arzano, ma sopratutto, lo meritano i nostri piccoli concittadini. Adesso avanti a sbloccare le restanti opere. Un passo alla volta”.

G.M.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS