Chiaia: tenta di estorcere denaro al padre. Denunciato

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Luca da Penne per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, il figlio gli aveva chiesto dei soldi e, a fronte al suo rifiuto, aveva dato in escandescenze e lo aveva minacciato.

Gli operatori hanno identificato l’uomo, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per tentata estorsione.













