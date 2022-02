213 Visite

Incidente domestico per Ciriaco De Mita: il 94enne ex premier e ex leader della Democrazia cristiana è caduto per le scale della sua casa di Nusco, dove è tuttora sindaco. Si è fratturato il femore, è già stato operato. Condizioni stabili.













