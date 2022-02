Sant’Antimo, amministrative: c’è già fermento, Cappuccio in pole per il 5 Stelle e una civica

Si scaldano i motori per le prossime elezioni che, tra pochi mesi, vedranno i santantimesi alle urne per la scelta del prossimo sindaco della città. Una città difficile e dai conti sempre in rosso che, pur proponendo una poltrona di spine, sembra catalizzare un immutato interesse per la sua guida. La febbre politica porta un po’ di confusione tra la ricerca dei papabili, delle coalizioni, le liste civiche, gli eventuali futuri accordi e apparentamenti. Il Movimento 5 Stelle è a lavoro per concludere a breve un percorso che dovrebbe essere finalizzato all’annuncio della candidatura a sindaco di Arcangelo Cappuccio col sostegno della civica Sant’Antimo Bene Comune. È possibile che la mossa del 5 Stelle finisca per generare un’accelerazione di sistema, per cui anche il Partito Democratico e il centrodestra dovranno velocizzare le proprie scelte.

Al momento, sembra che si possa escludere una coalizione Pd-M5S. In casa PD la questione più importante riguarda l’avvocato Massimo Buonanno, che molti vorrebbero candidato a sindaco, anche se non mancano “voci” che lo vorrebbero come uno dei prossimi protagonisti della coalizione guidata dall’avvocato Giuseppe Italia. Un fronte elettorale ampio, composto da 4-5 liste, che abbraccerebbe partiti e personalità del centrodestra e del centrosinistra santantimese. Sicuramente nei prossimi giorni il quadro politico locale si arricchirà di nuove complessità. C’è da capire se si candideranno a sindaco, ad esempio, il figlio dell’ex sindaco, Domenico Russo di Italia Viva e l’ex presidente del consiglio comunale, Salvatore Castiglione. Qualcuno, però, ipotizza una altra operazione “Antemio” e se così fosse parecchia matematica elettorale potrebbe essere rivista.