Ucraina, per i media americani: “C’è l’ordine di invadere”

Non è previsto alcun vertice del Gruppo di Contatto Trilaterale sul Donbass nei prossimi giorni. All’agenzia governativa Interfax una fonte russa ben informata ha smentito quanto annunciato dall’Eliseo. «Un vertice è possibile solo quando viene preparato, e la sua agenda è sostanziale. Al momento, Kiev non ha preparato proposte per applicare il Pacchetto di Misure degli Accordi di Minsk». L’Osce ha annunciato per domani un vertice straordinario dei rappresentanti permanenti sul Donbass.