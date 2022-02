Arzachena-Giugliano. Ferraro: “Buon punto su un campo ostico”

153 Visite

Al termine del pareggio per 1-1 sul campo dell’Arzachena sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ stato un buon punto contro una squadra forte e in salute su un campo molto ostico. Loro ci hanno affrontato aspettandoci dietro la linea della palla e si sono affidati alle ripartenza. Credo che il pari sia il risultato più giusto. Noi veniamo da tante partite una dopo l’altra, tre in una settimana. Le trasferte in Sardegna non sono mai facile, anche logisticamente, chiudiamo questo ciclo e ricominciamo a lavorare da martedì. Complimenti ai ragazzi non era facile, volevamo vincere, ci abbiamo provato. Il girone di ritorno è un altro campionato, nessuno ci regalerà niente. Vero abbiamo un punto in più sulla Torres, ma poco importa. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, facendo affidamento sulle nostre forze”.

In seguito si è presentato in conferenza stampa il centrocampista Roberto De Rosa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ stata un pareggio improntare su un campo difficile. Loro sono una squadra forte e in salute ben allenata. Peccato perché hanno trovato il pari nel nostro momento migliore. Volevamo vincere, è stata una gara molto fisica, va bene così, guardiamo avanti. Abbiamo guadagnato un punto, ma la nostra corsa è su noi stessi”.













