Gentile direttore, purtroppo le continue denunce e documentazioni fotografiche non sono servite a nulla. La perdita, in via Po, è ancora lì. Un comune sordo ed assente. Uno spreco continuo di acqua pagata a caro prezzo dai cittadini maranesi. Sembra davvero assurdo che non si ponga rimedio a tutto ciò trincerandosi dietro il pretesto della mancanza di fondi.

Salvatore (Marano)













