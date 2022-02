Casalnuovo, pensionato denunciato per un incendio

75 Visite

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato per incendio un pensionato incensurato di 67 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, nella notte del 12 febbraio, avrebbe incendiato alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati davanti ad una friggitoria in Corso Umberto I. Ancora poco chiare le motivazioni del gesto, immortalato dalle telecamere del locale. Sul territorio i Carabinieri intensificheranno i servizi di controllo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS