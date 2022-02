Arriva la conferma: è morto il professor Montagnier

117 Visite

Dalla Francia arriva la conferma: è morto ieri sera vicino Parigi il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids e diventato negli ultimi anni un riferimento dei no vax. Aveva 89 anni.

Il sito francese France Soir, una testata dove trovano grande spazio le tesi e i temi cari alla galassia no vax, già ieri sera aveva annunciato la morte del virologo francese, Nobel per la medicina nel 2008, che negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni no-vax, anche se inizialmente la notizia non aveva trovato altre conferme. «













