Real sito Carditello, sabato l’evento “le buone pratiche per la Campania felix”

Sabato 12 febbraio presso il Real sito di Carditello si terrà l’evento: “Forum di Carditello, le buone pratiche per la Campania felix”. I territori di Terra dei Fuochi sono da tempo sottoposti, da parte di diversi Enti ed Istituzioni scientifiche, a studi riguardanti la correlazione tra la presenza di inquinanti su quel territorio e gli eccessi di mortalità, di

incidenza tumorale e di ospedalizzazione per diverse patologie.

L’Associazione CARENA, in sintonia con le finalità e le previsioni della “Carta di Carditello”, che ha sottoscritto, promuove il forum di Carditello per fare il punto della situazione sugli esiti di tali studi e per presentare alcune buone pratiche finalizzate alla tutela e alla valorizzazione ambientale. L’evento sarà moderato dalla Giornalista Chiara DEL GAUDIO e presieduto dalla prof.ssa Annamaria COLAO, titolare della cattedra UNESCO Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli. Sono stati invitati a partecipare imprenditori, amministratori locali, Organizzazioni Professionali e Ordini

Professionali, i vertici ecclesiastici che tanta preoccupazione hanno espresso ed esprimono per le martoriate condizioni di vita degli abitanti di Terra dei fuochi. A tal proposito si segnala che saranno presente Mons. Antonio Di Donna Presidente della Conferenza Episcopale Campana e Mons. Salvatore

Visco Vescovo di Capua. L’evento è stato patrocinato dal Ministro della Salute, dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Caserta e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta.

L’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutti pur nel rispetto della normativa anti Covid che nel nostro caso limita la partecipazione a 80 persone. L’evento sarà, comunque, diffuso in diretta video e audio sui principali canali e Pagine Social.

Il Presidente

(Maddalena Giocondo)













