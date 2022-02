Marano, blitz dei vigili al cimitero: ecco il bilancio dell’operazione. Un daspo urbano, un sequestro, sanzioni pecuniarie e proposta di foglio di via

1.037 Visite

Blitz dei vigili all’interno del cimitero di via Vallesana. Gli agenti, diretti dal neo comandante Luigi Maiello, hanno sequestrato migliaia di ceri votivi in vendita presso le arciconfraternite presenti nel civico camposanto. I vigili urbani di Marano hanno eseguito una serie di identificazioni e perquisizioni di locali. Il bilancio è il seguente: un daspo urbano e proposta di foglio di via per un soggetto (non un dipendente comunale) che operava (senza autorizzazione) all’interno di spazi comunali, in qualità di rappresentante o referente di una agenzia per la vendita di oggetti sacri. Per lui anche una sanzione pecuniaria, per un importo da stabilire tra euro 2500 e 15 mila euro.

Sequestrati circa mille lumini custoditi in un locale e sanzionata una arciconfraternita per un importo da stabilire per commercio abusivo. Secondo la municipale, i ceri possono essere venduti solo ai confratelli e non ad altre persone. Disposto il sequestro e la distruzione del materiale.

Sarà proposto infine un provvedimento disciplinare per i dipendenti comunali presenti, che non avrebbero segnalato le anomalie.

Naturalmente le persone oggetto dei provvedimenti potranno ricorrere nelle sedi opportune e presentare le proprie controdeduzioni.













