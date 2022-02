Marano, blitz della polizia municipale al cimitero: identificazioni e sequestri in corso

418 Visite

E’ in corso da qualche minuto, a Marano, un’operazione dei vigili urbani – coadiuvati dal comandante Luigi Maiello – all’interno del civico camposanto. Da quanto si apprende sarebbero state identificate alcune persone e posto sotto sequestro ceri votivi in vendita presso alcune cappelle private. Si starebbe procedendo anche per identificare coloro che sarebbero negli spazi comunali (per fini non meglio noti) senza alcuna autorizzazione. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS