Napoli corsaro in quel di Venezia: non una grande gara, ma alla fine gli azzurri si impongono per 2-0. Reti di Osimhen e Petagna, entrambe realizzate nella ripresa. Qualche errore di troppo nel primo tempo, meglio gli uomini di Spalletti nella seconda frazione di gioco. Bene Lobotka, ormai fondamentale per gli schemi azzurri, bene Ruiz e bene Politano.













