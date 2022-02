Giugliano macchina perfetta: battuto anche l’Ostiamare

105 Visite

Ancora un successo, ancora di misura, ma preziosissimo. Il Giugliano espugna anche il campo dell’Ostiamare, sconfitto di misura (1-0) con una rete del centrocampista Gladestony. Il match è equilibrato e si sblocca soltanto al 23′ della ripresa. Intensi gli ultimi minuti di gioco con le squadre costrette ad affrontarsi in dieci uomini. La compagine di Giovanni Ferraro, in vetta al girone G, con questi tre punti consolida ulteriormente il primato in classifica e tiene a debita distanza la Torres. I tigrotti, tuttavia, devono recuperare ancora una gara, quella con il Cynthialbalonga, in programma il 16 febbraio al De Cristofaro.













