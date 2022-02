Nuove regole sulle quarantene per gli studenti: da domani cambia (ancora una volta) tutto

La cessazione della misura è comunque condizionata all’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dell’isolamento. Altro esempio: se in una scuola primaria, a causa di due casi positivi, è stata disposta la didattica a distanza a partire dal 4 febbraio, fino a prima del decreto gli alunni sarebbero dovuti rientrare il 14 ora invece riprenderanno domani perché le nuove norme stabiliscono che fino a quattro casi di positività nella classe, le lezioni continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2 per dieci giorni a partire dall’ultimo caso accertato. Ma andiamo a vedere per ogni ordine e grado di scuola quali saranno le modifiche.

Scuola e servizi educativi per l’infanzia

L’attività educativa e didattica sarà in presenza per tutti fino a quattro casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe. Nel frattempo è previsto che docenti ed educatori usino la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo al momento in cui sono venuti a conoscenza dell’ultimo contagio. In caso di comparsa di sintomi, sarà obbligatorio effettuare un test antigenico, anche fai-da-te, o molecolare. Nel caso in cui si fosse ancora sintomatici, il test andrà ripetuto trascorsi cinque giorni dalla data dell’ultimo contatto. La situazione cambierà notevolmente, con la sospensione dell’attività educativa e didattica per cinque giorni, nel caso in cui i casi dovessero salire a cinque.

Scuola primaria

Come spiegato sopra, anche per la scuola primaria fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Resta valida anche la regola per cui, in caso di comparsa di sintomi, sarà obbligatorio effettuare un test rapido o fai-da-te oppure un molecolare. Essendo gli alunni in età vaccinabile, la situazione cambierà invece con cinque o più casi di positività nella stessa classe: in quel caso, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione continueranno a seguire le lezioni in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Per entrare in aula sarà sufficiente la verifica del Green pass attraverso l’app.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine Ffp2. Nel caso in cui i contagi dovesse essere 2 o in un numero maggiore, come per la primaria entra in gioco la differenza di status vaccinale, come per le altre fasce di popolazione: i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, che verrà controllata con la app Verifica C-19.