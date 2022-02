Brunetta ancora contro lo smart working: “Basta fingere di lavorare da remoto”

57 Visite

Lo smart working nella Pubblica amministrazione resta l’incubo di Renato Brunetta. Il ministro lo ha voluto tenere a freno anche quando l’ondata di Omicron galoppava e gli altri Paesi Ue ne facevano un utilizzo quasi totalizzante. Ora è tornato ad attaccarlo, bollando implicitamente come fannulloni tutti i dipendenti pubblici che scelgono il telelavoro e con una descrizione per lo meno bizzarra: “Vaccini e presenza – ha detto giovedì Brunetta ai microfoni di Skytg24 – piuttosto che chiusi a casa, con il telefonino sulla bottiglia del latte a fare finta di fare smart working, perché diciamocelo far finta di lavorare da remoto, a parte le eccezioni che ci sono sempre”. Parole che hanno provocato la reazione indignata dei sindacati, che hanno voluto ricordare al ministro come proprio grazie al lavoro agile dei dipendenti pubblici “l’Italia ha potuto affrontare la pandemia e tenere in piedi il Paese”. Ma è arrivata anche la reazione del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che seppur senza citare Brunetta, ha invitato a non demonizzare uno strumento che “può aiutare, è una grande occasione che può essere colta anche dal Mezzogiorno”.













