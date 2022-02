Qualiano: inquinamento ambientale. Carabinieri denunciano due imprenditori

39 Visite

A Qualiano, nell’ambito dei servizi coordinati per la prevenzione e repressione dei reati ambientali e per la salvaguardia del territorio della c.d. Terra dei Fuochi, i carabinieri della locale stazione hanno sequestrato un concessionario di auto ed un autolavaggio. Le attività sono risultate sprovviste delle necessarie autorizzazioni per lo sversamento delle acque reflue in fogna.