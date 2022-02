Scampia, 15 studenti su un furgone senza targa e autorizzazioni: l’autista è un 45 enne di Giugliano

Scampia, un furgone percorre via Galimberti. Non ha le targhe ed al suo interno ci sono 15 ragazzi. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo notano e decidono di fermarlo. L’autista è un 45enne incensurato di Giugliano. I Carabinieri hanno constatato che l’uomo trasportasse senza alcun tipo di autorizzazione comunale 15 studenti dell’istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia. I ragazzi – di cui 13 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni – sono stati affidati ai genitori. Durante il controllo è risultato che il mezzo non avesse l’assicurazione e non fosse stato mai immatricolato. È stato sequestrato. I Carabinieri della stazione di Scampia informeranno la procura per i minorenni di Napoli.