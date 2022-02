MATTARELLA HA GIURATO. IL DISCORSO: “GIUSTIZIA VA RIFORMATA E ARRIVA LA STANDING OVATION DEI PARLAMENTARI”

“E’ indispensabile che le riforme annunciate” per la giustizia “giungano con immediatezza a compimento affinché’ il Consiglio superiore della Magistratura

possa svolgere appieno la funzione che gli e’ propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario. Occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.