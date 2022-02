La voce del cittadino. “Mia figlia in quarantena e poi positiva, scuola e medico dicono cose diverse. Siamo allo sbando

56 Visite

Gentile direttore, la storia è la seguente:

Inoltro un mail a scuola in cui comunico che mia figlia è in quarantena fiduciaria, chiedo che mi attivino la DAD o la DDi, ma non va bene: deve allegare il tampone del fratello positivo. Ok, rifaccio allegando tampone, nessuna risposta.

Chiamo e richiamo mi rispondono finalmente e mi dicono: ”la referente covid è impegnatissima abbia pazienza risponderà a tutti”. Contatto la coordinatrice di classe e mi dice: “Sottopongo io il caso non si preoccupi”.

Il giorno dopo la coordinatrice ha il covid. Ritento con le telefonate una terza mail ma niente. Decimo giorno di quarantena mia figlia positiva. Rimando mail con tampone, niente. Richiamo, 26 telefonate nessuna risposta..

Consulto il sito e leggo che per attivare la DAD ci vuole un certificato medico che attesti che la ragazza positiva possa sostenerla.

Chiamo il medico di base e lui: ”Io non faccio nessun certificato non avendo visitato la ragazza“.

Rimando ancora mail siamo a quota 5 e 100 telefonate, il nulla. Ne faccio rimandare una a mio marito magari la mia mail non piace, NIENTE.

Dal 21 gennaio oggi 2 febbraio riesco a parlare con la referente covid. “ la scuola concede la DAD e si tutela “… ma il medico non vuole farmi il certificato e poi i dieci giorni di quarantena fiduciaria senza risposta?

“Si ma ora è positiva “ …e quindi 10 li ho persi per il contatto stretto e altri 10 per la positività, ma come mai in un altro liceo non hanno fatto tutti questi problemi?

Risposta: “Noi ci diamo attenuti alla normativa del 27 gennaio“. E dove sta la normativa che il medico è obbligato a fare il certificato che la ragazza sta bene senza visitarla?

Io non lo trovo qualcuno mi sa dire qualcosa in merito?

Lettera firmata













