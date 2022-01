Quirinale, si va verso il Mattarella bis: anche Salvini si accoda, la Meloni è furiosa

57 Visite

“Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci». Così su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Ore 11.40 – Via al vertice di maggioranza

Ore 11.48 – L’ottimismo di Renzi: «Stasera si chiude» «Stasera si chiude». Poche, semplici, parole quelle usate da Matteo Renzi per commentare la «svolta» raggiunta dalla trattativa.

Ore 11.19 – Giorgetti: «Svolta in giornata? Direi sì» Sul Quirinale si prevede una svolta in giornata? «Direi di sì», dice il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ai cronisti che lo interpellano sull’apertura fatta da Matteo Salvini al Mattarella Bis. Una strada porta al Colle? «E dove, sennò?», risponde Giorgetti.

Ore 11.18 – Telefonata tra Salvini e Draghi.

Matteo Salvini apre all’ipotesi di un bis per Mattarella. Il leader della Lega ha avuto in mattinata una «lunga» telefonata con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. La conversazione è avvenuta mentre il segretario stava raggiungendo i suoi uffici alla Camera. Salvini è — poi— salito al sesto piano, negli uffici di Forza Italia, dove sta per iniziare il vertice di maggioranza, e ha ribadito «basta veti».